Animal Crossing: New Horizons, 10 cose da fare ogni giorno

Ecco 10 cose da fare ogni giorno prima di iniziare a esplorare la vostra isola in Animal Crossing: New Horizons, per accelerare la crescita.

Animal Crossing: New Horizons è finalmente arrivato su Nintendo Switch. Sicuramente starete già scoprendo giorno per giorno i segreti della vostra isola (non più tanto) deserta. Però, se siete novizi di Animal Crossing, potreste trovarvi un po' disorientati dinanzi le meccaniche del titolo Nintendo. Ecco, quindi, 10 cose che dovreste assolutamente fare ogni giorno in Animal Crossing: New Horizons, che vi permetteranno di accelerare la crescita del gioco e di ottenere più stelline.

Controllare la posta La prima cosa che dovreste fare ogni giorno in Animal Crossing: New Horizons è controllare la posta. Una volta entrati in partita, dirigetevi verso la cassetta delle lettere sulla sinistra della vostra abitazione. Se c'è nuova posta, un'icona azzurra con una lettera stilizzata stazionerà sopra di essa. Se non la vedete, significa che oggi non avete ricevuto nulla. Controllare la posta è molto importante, perché ogni tanto potreste trovare regali inviati da amici, abitanti oppure addirittura dalla stessa Nintendo. È possibile, infatti, che per il solo fatto di aver aggiornato il gioco, gli sviluppatori abbiano deciso di ricompensarvi con qualche oggetto utile per la vostra isola.

Riscattare la ricompensa del Punto Nook Dopo essere usciti di casa e aver controllato la posta, è bene dirigersi subito al Punto Nook, così da non dimenticarsi di ritirare la ricompensa giornaliera. Infatti, accedere ogni giorno al Punto Nook vi farà acquisire diverse miglia Nook, che aumenteranno costantemente fino al picco di 300 che raggiungerete il settimo giorno di accesso consecutivo. Inoltre, potreste trovare nuovi oggetti nel Catalogo Nook, quindi non è male dare un'occhiata anche a quello.

Controllare la bacheca Può sembrare poco utile, ma è sempre consigliabile controllare quotidianamente la bacheca dell'isola per leggere i nuovi annunci. Non solo troverete tutti gli ultimi aggiornamenti riguardanti il gioco e le sue funzionalità, ma potreste anche scoprire eventi, date particolari o appuntamenti speciali che magari vi sarebbero sfuggiti.

Prendete gli oggetti nel punto di raccolta Altra mansione da tenere in considerazione è controllare cosa c'è di nuovo al punto di raccolta, ovvero la cassa dove gli abitanti depositano gli oggetti non più necessari. Quest'azione è utile non solo per trovare nuovi materiali ed elementi decorativi, ma anche per guadagnare qualche stellina in più. Infatti, vi basterà prendere tutto ciò che trovate nella cassa, tenere ciò che vi serve e vendere il resto a Mirco. Nulla di più semplice.

Controllare i nuovi oggetti nei negozi Gli oggetti acquistabili nei vari negozi cambiano ogni giorno. Quindi è sempre bene andare a vedere cosa offrono di nuovo i "mercanti" della vostra isola. Non si sa mai che sia arrivata proprio la lampada che stavate strenuamente cercando.

Parlare con i visitatori e gli abitanti È cosa buona e giusta salutare tutti i giorni i propri concittadini, anche solo per gentilezza. Ma se la cortesia non è una scusa sufficiente per voi, allora forse lo sarà il fatto che potrebbero farvi dei regali. Inoltre, potreste trovare dei visitatori disposti a vendervi o cedervi oggetti unici e particolari. Quindi, socializzate!

Trovare la roccia dei soldi Ogni giorno apparirà una speciale roccia che rilascerà fino a 16.000 stelline. Iniziate, quindi, a percuotere con asce e pale ogni sasso che trovate sulla mappa di gioco, fino a che non vi imbatterete in un masso che inizierà a "piangere" monete. Piccolo consiglio: per evitare di venire sbalzati all'indietro durante l'azione, scavate alle vostre spalle due buche. Questo gesto vi risparmierà parecchi secondi, che altrimenti perdereste per rimettervi in posizione.

Scavare i fossili Altri elementi che compaiono quotidianamente sono i fossili. Ogni giorno, infatti, troverete all'incirca quattro siti di scavo dai quali portare alla luce dei fossili da consegnare a Blatero, che li identificherà. Dopodiché, potrete scegliere se donare il reperto al museo, oppure se venderlo per un bel po' di stelline.

Cercare la bottiglia con messaggio sulla spiaggia Ora, dopo aver svolto queste semplici ed essenziali faccende nell'entroterra, dirigetevi verso le coste della vostra isola e scandagliatele finché non troverete una delle bottiglie con messaggio che, a quanto pare, invadono i mari di Animal Crossing: New Horizons, visto che ogni giorno si spiaggiano sulle coste dei giocatori. Dentro di esse troverete un messaggio e, soprattutto, un progetto per il banco da lavoro, fondamentale per l'espansione della vostra nuova casa verdeggiante.

Completare i cinque obiettivi giornalieri dell’app Miglia di Nook+ Dopo aver saldato il vostro debito all'inizio del gioco, sbloccherete Miglia di Nook+, quella che potrebbe essere definita la versione completa dell'applicazione che vi permette di guadagnare le miglia Nook, valuta alternativa alle stelline in Animal Crossing: New Horizons. È importante completare i cinque obiettivi giornalieri perché vi daranno miglia raddoppiate come ricompensa. Dopo che avrete completato un obiettivo, ne apparirà subito un altro, ma dato che questo non avrà il moltiplicatore x2, lasciatelo stare per il momento e concentratevi su quelli forniti all'inizio della giornata.