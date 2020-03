Disney+, anteprima: il punto sul servizio e sulle modalità

Manca ormai pochissimo all'arrivo di Disney+ nel calderone delle offerte streaming on demand del nostro paese. A distanza di diversi mesi dal lancio negli Stati Uniti, Canada ed Olanda, la nuova piattaforma ha accumulato un sufficiente numero di abbonati ed è pronta al grande debutto internazionale su larga scala. Che siate amanti delle produzioni Disney o meno, è indubbia la qualità e soprattutto la quantità che il catalogo ha da offrire, con più di 1000 contenuti totali. Come se non bastasse, a spingere sull'acceleratore ci pensa un prezzo estremamente competitivo per il settore e che è diretta conseguenza delle opportunità economiche infinite della Disney stessa. Facciamo dunque il punto su quanto ha da offrirci Disney+ con la nostra anteprima .

Data di uscita, info e costi

Disney+ arriverà ufficialmente sul mercato italiano il 24 marzo 2020, con una settimana di anticipo rispetto a quanto precedentemente programmato. Il giorno del suo debutto vedrà già disponibile tutto il catalogo usufruibile all'estero (ricordiamo che la lingua italiana è presente sulla piattaforma fin da Novembre) compreso di serie come The Mandalorian e senza l'attesa settimanale dell'uscita degli episodi. Avere a disposizione Disney+ significa avere accesso a tutte le produzioni Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic e della neo acquisita 20th Century Fox. Appare presto evidente come questa lista possa spaventare chiunque e, non a caso, altre aziende come Netflix tremano di fronte al diffondersi dell'abbonamento.

Uno degli elementi che più attrae gli acquirenti è il costo. Disney+ permette di effettuare un abbonamento mensile al costo di 6.99€, già di per se estremamente vantaggioso rispetto al resto della concorrenza. Inoltre è possibile risparmiare sull'acquisto unitario di un abbonamento annuale, pagando in totale 69.99€. Sostanzialmente due mesi vengono regalati, abbassando ancora l'ammontare mensile.

In occasione del lancio nel nostro paese, proprio da questi giorni e fino al 23 marzo, sarà disponibile un'ulteriore grande offerta che vede scontare l'annuale di altri dieci euro, portandolo così a 59.99€. Per tutta la durata del primo anno di servizio si andrà quindi a pagare l'abbonamento solamente 5€ al mese, trasformandolo in un secondo nel più conveniente della sua fascia (se si esclude Prime Video che ha una fruizione diversa e legata all'abbonamento ad Amazon Prime). Con questa premessa non dovrebbe apparire difficile immaginare una buona quantità di utenza pronta anche a sospendere gli altri abbonamenti e dedicarsi all'infinito catalogo di Disney+ che, a differenza di quel che si può pensare, racchiude al suo interno un'offerta talmente ampia da poter accontentare quasi ogni tipologia di spettatore. Certamente chi non ha dimestichezza con i classici Disney o Marvel e Star Wars ridurrà drasticamente la quantità di contenuti da guardare, ma sarebbe sbagliato ridurre Disney+ "solamente" a questo.