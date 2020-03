Giochi PS4, One Piece: Pirate Warriors 4 e Moons of Madness (settimana 23 marzo 2020)

Comincia una nuova settimana, e come sempre noi siamo qui assieme a voi lettori per fare il punto della situazione, circa tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 dei prossimi sette giorni. Del resto siamo ancora tutti (o quasi tutti) costretti in casa dalla pandemia da Coronavirus, no? Vediamo con cosa potreste intrattenervi nella settimana del 23 marzo 2020.

Il principale gioco in uscita della settimana su PlayStation 4 è sicuramente l'atteso One Piece: Pirate Warriors 4, quarto appuntamento con il ben noto franchise di mousou basati sull'opera di Eiichiro Oda. La data di lancio è attualmente fissata per il prossimo 27 marzo 2020. "I pirati sono tornati e portano con sé una storia più esplosiva, più ambienti di gioco, e attacchi ancora più pazzeschi in ONE PIECE: PIRATE WARRIOS 4. Segui Rufy e i pirati di Cappello di paglia sin dall'inizio, nel loro viaggio attraverso una moltitudine di isole per trovare il famoso tesoro: lo One Piece. Gioca su alcune delle isole e degli ambienti più straordinari della storia di ONE PIECE e sfida nemici memorabili". Il nostro provato di One Piece: Pirate Warriors 4 è già disponibile per la lettura, cosa aspettate?

La settimana del 23 marzo 2020 comunque porterà su PlayStation 4 anche il porting di Moons of Madness; questo gioco potrebbe interessare parecchio agli amanti dell'horror e di Lovecraft. "Moons of Madness è un gioco horror spaziale narrativo in prima persona, in cui l'esplorazione scientifica di Marte incontra gli orrori di Lovecraft. Tu sei Shane Newehart, tecnico di stanza presso la base marziana Invictus. Il tuo lavoro consiste nel tenere accese le luci fino a che la nave spaziale Cyrano avrà portato alla base il nuovo equipaggio". La recensione di Moons of Madness su PC è già disponibile, potrete intanto farvi un'idea generale sul titolo.

Ecco qui di seguito un pratico elenco con tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 23 marzo 2020, ordinati per data di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti!