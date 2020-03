Saints Row IV: Re-Elected, la recensione per Nintendo Switch

L'arrivo su Nintendo Switch , e quindi la recensione di Saints Row IV: Re-Elected , segna anche la conclusione di un percorso di adattamento che, da ora in poi, potrà andare avanti solo sperando nella ripresa di una serie che può ancora contare parecchi accoliti in giro per il globo.

La serie di Saints Row è tra le più divisive che il mondo videoludico ricordi. Dopo un paio di episodi già sopra le righe, la terza iterazione aveva raggiunto livelli di cattivo gusto da risultare uno dei videogiochi più sboccati e triviali del panorama. Adorato da alcuni, odiato da altri, giustamente criticato da chi era nel mezzo a causa un livello ironico infimo, ha rappresentato comunque uno spartiacque, soprattutto per il futuro di una serie che al momento appare in ogni caso morta.

I Saints alla casa bianca

La storia di questa particolare versione di Saints Row IV abbraccia due diversi archi temporali, uno legato all'originale uscita del 2013 e il secondo compreso solo in questa versione Re-Elected e conosciuto come Gat Out of Hell. Le due storie non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra ed entrambe puntano sulla follia delle solite vicende della banda più famosa del pianeta. Da gang di strada sono ormai diventati grandi ed apprezzati, al punto da portare il nostro alter ego ad essere il presidente degli Stati Uniti.

Quando tutto sembra andare per il meglio, un'invasione aliena intacca la supremazia dei Saint, uccidendo e rapendo, trasportandoci in una versione virtuale del nostro mondo che strizza l'occhio a quella della serie Matrix. Esattamente come nel caso della trilogia cinematografica, l'essere stati privati della nostra realtà si porta dietro pro e contro, spingendo la serie Saints Row più in là di quanto avesse mai fatto fino a quel momento.

Oltre alla solita pletora di armi e missioni secondarie, questo quarto capitoli si porta in dote anche la possibilità di sbloccare dei superpoteri, trasformando il gioco in uno strano ibrido tra un normale free roaming caciarone e il mai dimenticato Prototype. Correre ad alta velocità, utilizzare la telecinesi e potenziare il salto sono solo alcune delle possibilità che è possibile attivare nel corso della propria partita. Così come è possibile potenziare queste abilità, nel quarto capitolo hanno anche fatto capolino le modifiche delle armi, ampliando a dismisura la personalizzazione del proprio arsenale. Ad aggiungere un pizzico di qualità rispetto al passato ci pensa uno shooting system certamente migliore dei precedenti, che quantomeno permette di avere l'illusione di sparare in una direzione specifica.

La durata non certamente esaltante della campagna principale - parliamo di dieci ore scarse - fa la coppia con quella dell'espansione Gat out of Hell, addirittura dimezzata. In quest'ultimo caso però l'ambientazione diversa e la storia totalmente folle, rende il pacchetto sufficientemente ampio e divertente.