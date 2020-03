Teamfight Tactics, la recensione della versione mobile

Probabilmente chi ha giocato già per diverse ore la versione PC non si accorgerà nemmeno del problema perché andrà a memoria e dovrà solo adattarsi ai menù spostati e adattati agli schermi touch, ma chi inizia a giocare sappia che utilizzando un telefono dovrà superare questo piccolo scoglio in più. Da notare anche che su mobile Teamfight Tactics è un gioco completamente autonomo, lì dove su PC è scaricabile solo insieme a League of Legends , con cui condivide il client. Per il resto stiamo parlando sostanzialmente di un gioco identico su tutte le piattaforme che lo ospitano, ossia di un autobattler clonato senza troppi misteri da Auto Chess, che però prova ad avere una sua identità più di altri concorrenti.

Per scrivere la recensione della versione mobile di Teamfight Tactics abbiamo testato il gioco sia su di un tablet Android che su di uno smartphone, sempre Android. È importante specificarlo perché ci sono delle differenze sostanziali tra il giocarlo con l'uno o con l'altro, dettate non tanto dal gioco in sé, che rimane identico per tutte le versioni, quanto dalla leggibilità di ciò che avviene sullo schermo.

Meccaniche di gioco

Per chi non conoscere il genere, gli autobattler sono degli strategici free-to-play molto semplici da giocare, in cui bisogna affrontare degli avversari umani acquistando dei campioni in un negozio virtuale e disponendoli su di una scacchiera con tessere esagonali, nella fase di pianificazione. In Teamfight Tactics le partite si giocano in otto. Ogni giocatore parte con cento punti energia. Vince l'ultimo a rimanere in vita. Dopo ogni round si ottengono soldi che possono essere spesi per acquistare nuove truppe o per salire di livello. Ogni tre campioni di primo livello dello stesso tipo acquistati si ottiene un campione di secondo livello. Sommando tre campioni di secondo livello se ne ottiene uno di terzo. Qui entra in gioco l'elemento caso: il negozio offre cinque truppe per volta, scelte tra le quasi cinquanta disponibili.

Volendo si possono spendere soldi per fare il refresh della vetrina, ma ottenere le unità che servono è sempre una questione di fortuna. Per vincere bisogna quindi imparare ad assecondare il caso, per così dire, ossia provare a sfruttare al meglio ciò che ci viene dato, rafforzando le unità schierate round dopo round.