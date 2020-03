Animal Crossing: New Horizons consente anche di fare la cacca: utenti in delirio

Animal Crossing: New Horizons include tra le sue numerose feature un tocco di classe scoperto da poco, ma che sta facendo letteralmente impazzire gli utenti: il gioco consente anche di fare la cacca.

L'operazione si concretizza solo in determinate occasioni, del resto molto dipende dalla dieta, ma in calce trovate un paio di esempi spuntati su Twitter nelle ultime ore che sembra abbiano dato il via a una simpatica gara a chi va più di corpo in Animal Crossing: New Horizons.

Per riuscirci bisogna far sedere il proprio personaggio sul water per qualche istante: nel caso tutto vada nel verso giusto potremo leggere un messaggio abbastanza chiaro a indicare il completamento del gravoso incarico e sentire poi il rumore dello sciacquone.

Naturalmente si tratta solo di uno dei tanti tocchi di classe inseriti dagli sviluppatori in Animal Crossing: New Horizons, protagonista di un sensazionale debutto nella classifica UK davanti a DOOM Eternal.