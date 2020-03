PS5 VS Xbox Series X, l'SSD conta più della potenza secondo uno sviluppatore

PS5 VS Xbox Series X: la guerra delle specifiche continua a tenere banco e alle varie voci si è aggiunta quella di uno sviluppatore secondo cui l'apporto del velocissimo SSD della console Sony conterà più della potenza.

"Come ho detto già diverse volte, gli SSD rappresentano il game changer della nuova generazione di console", ha scritto Jason Nuyens, co-fondatore di Breakfall. "Un disco veloce è la cosa che desidero più di ogni altra, sacrificherei in qualsiasi momento la potenza della GPU per averlo. Più veloce è, meglio è."

"L'SSD di Xbox Series X sembra veloce, ma non sono sicuro che lo sia così tanto da farmi sognare. Quello di PS5, invece, pare sia così veloce da farmi immaginare come sarebbe disegnare giochi senza alcun collo di bottiglia in termini di trasferimento dati."

"Amo quando un hardware mi fa sognare in grande e pensare a nuove frontiere. Personalmente non sono uno che si entusiasma per le risoluzioni più alte e per una GPU con il 15% di potenza in più, sebbene mi sia divertito tanto a lavorare sugli shader e abbia affrontato sfide legate al rendering."

Insomma, il discorso di Nuyens è che le caratteristiche di PlayStation 5, in particolare l'SSD, permetteranno agli sviluppatori di creare esperienze inedite, offrendo da questo punto di vista un potenziale superiore rispetto alla mera potenza grafica.