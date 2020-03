iPhone, Siri aiuta a rimanere aggiornati sul Coronavirus: ecco come

Desiderate rimanere costantemente aggiornati circa l'emergenza Coronavirus a livello mondiale? Adesso tutti i possessori di un iPhone, e più in generale di un dispositivo iOS targato Apple, avranno uno strumento in più: Siri.

Siri, l'assistente virtuale di Apple, diventa ufficialmente un nuovo supporto e una fonte di informazioni a tema Coronavirus. Apple ha aggiornato Siri giusto nelle ultime ore, su tutta una serie di domande relative al COVID-19 e al Coronavirus. Siri può anche aiutarvi a capire se avete contratto o meno i principali sintomi legati al virus, con una serie di domande cui sarà sufficiente rispondere con un secco Sì e No.

Le principali informazioni arrivano a Siri su iPhone direttamente dal Public Health Service degli Stati Uniti. L'assistente virtuale vi chiederà maggiori informazioni, darà qualche consiglio agli utenti e fornirà tutte le informazioni utili non solo per prevenire la malattia, ma anche sull'evoluzione della pandemia negli Stati Uniti e non, per rimanere aggiornati. Un utile strumento aggiuntivo, che mostra una linea d'azione ben precisa: il Google Play Store ha inferto invece un ban a tutte le app del Coronavirus, nelle ultime due settimane.