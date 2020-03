Dragon Ball Super: Kefla protagonista di un nuovo cosplay molto sexy

Il mondo dei cosplayer si arricchisce in queste ore di una nuova interpretazione di Kefla, una delle Guerriere Saiyan più potenti dell'universo di Dragon Ball Super (manga e anime che sia). Stiamo per parlarvi e per mostrarvi, insomma, un nuovo cosplay molto sexy.

La Kefla del cosplay qui di seguito riportato in alcune immagini potrebbe tranquillamente tenere testa alla Bunny Bulma di Dragon Ball di qualche giorno fa. Ad ogni modo, notate la cura nella realizzazione dei particolari del costume di dima batalov (l'autrice), fino alla parrucca e agli orecchini del personaggio femminile di Akira Toriyama. Non trovate che sia realizzato perfettamente?

Il debutto di Kefla in Dragon Ball Super risale all'arco narrativo del torneo della sopravvivenza degli universi; Kefla è in grado di raggiungere un livello del Super Saiyan estremamente simile a quello di Broly, il Saiyan Leggendario. Ma passiamo alle immagini promesse. Il prossimo appuntamento con il manga, lo ricordiamo di sfuggita, è fissato attualmente al 20 aprile 2020, ma intanto tanti manga sono disponibili gratis contro il Coronavirus.