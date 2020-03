Super Smash Bros. Ultimate potrebbe essere l'ultimo gioco per Masahiro Sakurai

Super Smash Bros. Ultimate è un grande successo per Nintendo Switch ma potrebbe essere anche l'ultimo gioco per Masahiro Sakurai, storico creatore della serie in questione e anche di Kirby, in base a quanto riferito dal designer stesso in un'intervista pubblicata da Famitsu.

Sakurai ha cinquant'anni ma continua a dimostrarne sempre meno in ogni apparizione pubblica, misteriosamente, eppure non è sicuro di avere altri progetti in programma per il futuro dopo Super Smash Bros. Ultimate, cosa che ovviamente ha messo in allarme i molti fan delle sue produzioni.

Da una parte, questo testimonia il grande impegno preso dallo sviluppatori sulla sua creatura maggiore, ovvero proprio Super Smash Bros. Ultimate, con i numerosi contenuti usciti successivamente e ancora previsti che potrebbero occupare diverso tempo. D'altra parte, lo sviluppo del gioco per Nintendo Switch è stato lungo e usurante per lo stesso Sakurai, tanto da arrivare a causare anche problemi di salute per l'eccessivo lavoro.

"Onestamente, non c'è la garanzia che continui a sviluppare giochi dopo questo", ha affermato Sakurai nell'intervista, "al momento penso solo a Super Smash Bros. Ultimate e ai suoi DLC. Una volta che questi saranno completati, non ho assolutamente nulla di programmato per il futuro".

C'è peraltro il problema del coronavirus, che potrebbe bloccare e ritardare i lavori su nuovi personaggi e DLC, cosa che protrarrebbe ulteriormente i lavori sul gioco, ma anche il fatto che Sakurai effettivamente potrebbe essere molto stanco, tanto che recentemente è svenuto in palestra, con grande preoccupazione di amici e colleghi.