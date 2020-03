Windows 10, problemi a Windows Defender con l'aggiornamento 4.18.2003.4-0: come risolvere

Ancora problemi per Windows 10 su PC: dopo alcune correzioni apportate da Microsoft la scorsa settimana e la Funzione Ricerca che finalmente tornava a funzionare, nelle ultime ore moltissimi utenti sui principali forum della rete hanno segnalato problemi legati all'aggiornamento 4.18.2003.4-0.

L'aggiornamento 4.18.2003.4-0 di Windows 10 sembra colpire principalmente Windows Defender, cioè l'antivirus integrato nel sistema operativo di Microsoft, estremamente utile durante la navigazione. Molto semplicemente Windows Defender inizia a mostrare malfunzionamenti, smette di effettuare la scansione o "salta" determinati file, ignorandoli completamente, con gravi problemi per gli utenti. Una statistica di Günter Born di Microsoft conferma che attualmente il problema ha colpito l'80% dell'utenza.

Come risolvere? Le uniche soluzioni possibili sono attualmente due: se non avete ancora effettuato l'aggiornamento 4.18.2003.4-0, saltatelo direttamente. Se invece lo avete già scaricato, provate dalle impostazioni degli aggiornamenti a controllare se è possibile procedere alla disinstallazione manuale (menù delle impostazioni, poi Windows Update). Ad ogni modo, Microsoft rilascerà presumibilmente già nei prossimi giorni una patch correttiva, e noi vi terremo aggiornati sull'evolversi della vicenda.