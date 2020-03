Resident Evil 3, la campagna si può completare usando solo il coltello

La campagna di Resident Evil 3 può essere completata anche usando solo il coltello: a differenza del precedente episodio, l'arma in questione non è soggetta a usura ed è stata pensata diversamente.

"Abbiamo deciso di rendere il coltello infrangibile in Resident Evil 3, così da permettervi di usarlo senza limitazioni", ha detto il producer Peter Fabiano ai microfoni di Game Informer.

"Potete terminare i proiettili, potete terminare le erbe o qualsiasi altro oggetto utilizzabile. Quando le vostre scorte saranno esaurite, cosa vi resterà? Esatto, il coltello", ha continuato Fabiano, spiegando i motivi di questa scelta nel nuovo remake.

"Il director di Resident Evil 3 ha voluto fare in modo che i giocatori possano sempre avere a disposizione il coltello: un'arma su cui poter in ogni momento."

Il team di sviluppo ha quindi verificato la possibilità di completare una run utilizzando unicamente il coltello: non si tratta chiaramente di una cosa facile, ma è possibile riuscirci e siamo sicuri che non mancheranno delle dimostrazioni in tal senso.

Resident Evil 3 sarà disponibile a partire dal 3 aprile nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.