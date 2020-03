WINDTRE: costo di attivazione ADSL e Fibra eliminato, i dettagli per i clienti

A partire dalla giornata di oggi, lunedì 23 marzo 2020, WindTre ha deciso di eliminare il costo di attivazione ADSL e Fibra per la sa rete fissa con internet. Una notizia davvero notevole, interessante e utile per tutti gli attuali e futuri clienti dell'operatore unico.

Dallo scorso maggio 2019 Wind e Tre prevedevano un costi di attivazione di 120 euro per la rete fissa, anche rateizzabile: ma adesso il costo di attivazione per ADSL e Fibra è stato eliminato. Niente più vincoli, niente più rateizzazioni: chi adesso sottoscrive un contratto di rete fissa con WindTre paga semplicemente il canone mensile, anche per le offerte senza modem incluso (WindTre Absolute online è una di queste, ad esempio).

Prossimamente arriveranno altre novità, perché sembra che nel prossimo futuro cambierà il costo della migrazione da ADSL a Fibra, ma torneremo ad aggiornarvi al momento giusto. WindTre è il nuovo operatore unico, e riunisce le principali offerte delle due società di partenza, anche con nuove proposte.