WindTre Absolute online: rete fissa e chiamate illimitate a 19,99 euro, senza modem

WindTre, il nuovo operatore unico nato dall'unione dei brand storici Wind e Tre, propone in questi giorni una sua nuova offerta pensata per la rete fissa. Si tratta di WindTre Absolute online, e in questo rapido articolo vi forniremo rapidamente tutti i dettagli che dovete conoscere.

WindTre Absolute online è ora disponibile, e lo resterà fino al prossimo 23 marzo 2020 (salvo proroghe): dal punto di vista dei contenuti propone alcune condizioni specifiche sulla rete fissa, e cioè internet illimitato da casa in ADSL, FTTC e Fibra FTTH (fino a 1 Gbps e per le nuove attivazioni dal 16 Marzo 2020 fino a 200 Mbps in upload). Il modem non è incluso, e la promozione rispetta così la delibera AGCOM n. 348/18/CONS sul modem libero, dato che ogni utente deve poter scegliere liberamente il proprio. Non è il caso di scherzare con l'AGCOM, soprattutto dopo le multe delle ricariche speciali inferte negli ultimi mesi.

Ancora, WindTre Absolute online prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile e GIGA illimitati da distribuire su massimo 3 SIM. Il tutto ad un prezzo di abbonamento mensile fissato a 19,99 euro. Questo è un prezzo scontato per chi attiva l'offerta online, dato che nei negozi WindTre il canone mensile è attualmente fissato a 25,99 euro al mese. Di recente WindTre ha donato 100 GIGA per combattere il Coronavirus, come ricorderete.