The Last of Us 2 rimosso da Amazon, nuovo rinvio del gioco?

The Last of Us 2 è stato completamente rimosso da Amazon.it. La speranza è che si tratti semplicemente di un errore, ma alcuni temono che sia il segno dell'imminente annuncio di un nuovo rinvio del gioco.



La divisione inglese di Amazon non ha rimosso The Last of Us 2 dalla vendita, ma tutte le edizioni sono segnate come "attualmente non disponibile". Qualcosa si sta muovendo, ma non è chiaro cosa a questo punto.



Amazon ha dichiarato che durante l'emergenza coronavirus darà la priorità alle consegne di beni di prima necessità, ma titoli quali Persona 5, Resident Evil 3 e Final Fantasy 7 Remake sono ancora prenotabili, quindi deve essere accaduto qualcosa di specifico al titolo di Naughty Dog.



Di nostro abbiamo contattato Sony Italia per capire cosa succede e siamo in attesa di una risposta ufficiale. La speranza è che sia solo un modo per Amazon di tutelarsi nel caso in cui l'emergenza si protragga e non possa consegnare tutte le copie di The Last of Us 2 in tempo.



Per il resto vi ricordiamo che la data d'uscita di The Last of Us 2 per PS4 rimane fissata al 29 maggio 2020.