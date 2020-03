Halo Infinite: il coronavirus e il lavoro da casa potrebbero avere un impatto sullo sviluppo

Halo Infinite procede bene, in base a quanto riferito da 343 Industries nel nuovo aggiornamento pubblico, ma le misure prese dal team e da Microsoft per fronteggiare l'emergenza coronavirus potrebbero avere un impatto sull'andamento dei lavori e forse anche sulla data di uscita, anche se al momento non sembra ci siano allarmi particolari.

Redmond e in generale l'area di Seattle è stata particolarmente colpita dall'epidemia di coronavirus, cosa che ha costretto Microsoft e i suoi team presenti nell'area a trovare subito delle soluzioni per fronteggiare l'emergenza. Già da giorni è stato attivato lo smart working da casa, che ha coinvolto anche 343 Industries.

"Con il peggiorare della situazione nella nostra area da un paio di settimane, Microsoft e 343 hanno dato il via al lavoro da casa. Ponendo la sicurezza al primo posto in questo momento, ci siamo premurati di lavorare da casa. Non è ovviamente una vacanza, visto che si tratta comunque di proseguire lo sviluppo e anche trovare delle maniere creative per superare gli ostacoli dati dalla situazione", si legge nell'update da parte degli sviluppatori.

"Cosa significa questo per Halo Infinite e Halo: The Master Chief Collection? Stiamo rimuovendo tutti gli ostacoli sul percorso e stiamo procedendo bene, ma dobbiamo tenere in considerazione le nostre attuali limitazioni e capire che la situazione del coronavirus potrebbe peggiorare prima di risolversi. State sicuri che ognuno di noi sta facendo tutto il possibile per continuare a sviluppare e per poter portare avanti Halo secondo i programmi, mentre facciamo i conti con la nostra nuova situazione".

Il messaggio di 343 Industries è ancora molto vago e comunque incoraggiante, ma se la situazione dovesse protrarsi a lungo è chiaro che potrebbe avere un impatto sul prosieguo dei lavori su Halo Infinite, considerando l'importanza del gioco. Si tratta di quello che dovrebbe essere il maggiore titolo di lancio di Xbox Series X, ma non è da escludere che la sua uscita possa andare incontro a un posticipo, anche perché 343 Industries vorrà sicuramente puntare alla massima qualità possibile per il nuovo capitolo maggiore della serie-simbolo di Xbox.

Halo Infinite è stato peraltro ovviamente confermato su Xbox Game Pass per Xbox Series X e One, primo gioco Smart Delivery.