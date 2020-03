Call of Duty come Fortnite: il nuovo gioco permetterà di costruire, secondo un leak

Se oggi esiste Call of Duty: Warzone, il merito è probabilmente del successo dei Battle Royale negli ultimi anni, quindi principalmente di Fortnite. Ma le contaminazioni tra i due non sembrano destinate a finire qui: in futuro è probabile che Call of Duty permetterà di costruire come su Fortnite Battaglia Reale.

Call of Duty come Fortnite, quindi? Pare di sì, stando ad un leak che serpeggia nella rete già da alcune ore. Stando all'indiscrezione riportata da TheGamingRevolution, il prossimo capitolo del franchise verrà sviluppato da Sledgehammer, arriverà nel 2021, sarà free to play e permetterà di costruire come su Fortnite Battaglia Reale. Si tratterà di un titolo a metà tra il battle royale e il multiplayer online. E a proposito dell'online: sarà solo ed esclusivamente giocabile con una connessione ad internet, senza alcuna modalità single player.

Sempre secondo la fonte citata, questo nuovo Call of Duty del 2021 non sarà il "classico" Call of Duty annuale, ma un progetto secondario lanciato come free-to-play. Insomma, una sorta di Call of Duty: Warzone 2, per intenderci. Prendete per il momento tutte queste informazioni con le pinze, ma una considerazione è d'obbligo: l'influenza di Fortnite sul mondo degli FPS continua a farsi sentire. Call of Duty: Warzone è ora disponibile su console e PC, se aveste voglia di dargli un'occhiata.

Ecco le informazioni del progetto Call of Duty-Fortnite attualmente disponibili, tutte riportate dal leak.

Il titolo uscirà nel 2021

Sarà free-to-play

Sarà giocabile solo online

Permetterà di costruire come su Fortnite

Non sarà un capitolo della serie principale