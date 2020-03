Dragon Ball Z: Kakarot, Goku e Vegeta Super Saiyan God: prime immagini del DLC

Dragon Ball Z: Kakarot mostra le prime immagini di Goku e Vegeta in versione Super Saiyan God, tratte dal nuovo DLC A New Power Awakens.

"Con personaggi e trasformazioni da Dragon Ball Super, questo DLC permetterà ai fan di raggiungere la trasformazione Super Saiyan God attraverso un allenamento contro Whis per poter fronteggiare Beerus in un Boss Battle Episode esclusivo", recita il comunicato di Bandai Namco per Dragon Ball Z: Kakarot.

"A questo contenuto si può accedere in qualsiasi momento e consentirà di usare la trasformazione in Super Saiyan God durante la storia principale!"

"Il DLC A New Power Awakens - Part 1 sarà disponibile con il Season Pass nella primavera del 2020 oppure sarà acquistabile con A New Power Awakens - Part 2, che uscirà più tardi durante l'anno."

Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.