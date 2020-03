Animal Crossing: New Horizons, Bandai Namco attacca Nintendo con un tweet ufficiale?

Animal Crossing: New Horizons sta facendo parlare e giocare tutti, evidentemente anche la concorrenza, visto che è di qualche ora fa lo strano caso di un tweet inviato dall'account ufficiale di Bandai Namco USA e riportante una vera e propria protesta su una delle caratteristiche del gioco che sembra una sorta di attacco a Nintendo da parte della compagnia.

"NintendoAmerica davvero ha progettato Animal Crossing in modo da consentire solo un'isola per ogni Nintendo Switch? Forzando dunque diversi utenti a combattere per le risorse? Sembra proprio un modo efficace per renderlo un'esperienza spiacevole". Questo è il contenuto del tweet in questione, pubblicato nientemeno che dall'account Twitter ufficiale di Bandai Namco USA.

Il messaggio è stato prontamente rimosso, ma non prima che qualcuno, ovviamente, facesse i suoi screenshot. È chiaro che si tratti di un errore o comunque di una valutazione decisamente errata dei modi e dei contenuti da parte di uno strumento di comunicazione ufficiale da parte di un publisher.

L'idea è che qualcuno si sia lasciato un po' troppo andare senza valutare le possibili conseguenze del messaggio, ma c'è anche la possibilità che si sia trattato proprio di un errore tecnico, con l'autore (evidentemente qualcuno all'interno del reparto comunicazione di Bandai Namco) che magari pensava di pubblicare il messaggio attraverso il proprio account Twitter e non con quello ufficiale della compagnia.

Fatto sta che Animal Crossing: New Horizons sembra essere nei pensieri di tutti, anche della concorrenza. D'altra parte, il gioco ha già fatto segnare vendite record al debutto nel Regno Unito e ha mandato già in delirio gli utenti per il semplice fatto che consente di fare la cacca.