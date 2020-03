Super Smash Bros. Ultimate, il director Masahiro Sakurai è svenuto in palestra

Masahiro Sakurai, director di Super Smash Bros. Ultimate, ha raccontato a Famitsu di essere svenuto mentre si trovava in palestra, di recente, a causa della stanchezza e della disidratazione.



Impegnatissimo con lo sviluppo Super Smash Bros. Ultimate, al punto da aver fatto ricorso in passato a delle flebo, Sakurai ha detto che lo spiacevole evento si è verificato perché attualmente sta seguendo una dieta povera di carboidrati, principalmente a base di carne, e dopo un bagno caldo si è appunto ritrovato in uno stato di forte disidratazione.



Incidenti di percorso per una persona che ama tenersi in forma, lavoro permettendo: visto lo scarso tempo a disposizione, Sakurai solitamente si allena a casa su di una cyclette mentre gioca, ma è la prima volta che il director fa riferimento alla propria aliementazione.



Considerando che ad agosto compirà 50 anni, possiamo dire che gli sforzi del buon Masahiro sono stati finora ripagati: a vederlo in video non si direbbe affatto che abbia quella età.