World of Warcraft: doppi punti XP fino al 20 aprile per farvi stare a casa

World of Warcraft vi darà doppi punti XP fino al 20 aprile 2020 in modo da spingervi a stare a casa e contribuire a limitare la diffusione del coronavirus.

Con un messaggio sul suo sito ufficiale, Activision Blizzard ha comunicato la bella iniziativa presa per dare una mano a limitare la diffusione del virus e dare una scusa in più ai giocatori di WOW per stare chiusi in casa.

"Se sei tra le mura di casa e ti ritrovi nuovamente su Azeroth o stai salendo di livello con un nuovo personaggio (o due), otterrai un bonus speciale che ti aiuterà nel tuo viaggio. A fino al 20 aprile 2020, tutti i personaggi in Battle for Azeroth, Legion ed Edizione introduttiva otterranno un beneficio chiamato "Venti della Saggezza", che fornirà un aumento del 100% all'esperienza ottenuta!"

"I personaggi potranno anche usufruire dell'esperienza aggiuntiva mentre indossano i loro cimeli preferiti. Non passerà molto tempo prima di ritrovarsi ad affrontare il Dio Antico N'zoth e i suoi servitori a Ny'alotha, la Città Risvegliata."

Che dire, una bella opportunità sia per coloro che già giocano a questo storico MMO sia per coloro che volessero tornare ad Azeroth. Un'occasione migliore, infatti, come quantitativo di tempo a disposizione e come bonus, potrebbe non ricapitare più!