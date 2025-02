Annunciati gli ultimi biglietti per la festa del trentesimo anniversario di World of Warcraft a Londra

Preparatevi, perché Il Warcraft 30th Anniversary World Tour sta per cominciare. Il 22 febbraio si terrà a Londra una festa epica alla Soane Hall di Marylebone, per festeggiare il trentesimo anniversario della serie. Blizzard ha reso disponibili gli ultimi biglietti.

Le porte si apriranno alle 17:00, per dei festeggiamenti che si annunciano in grande stile. L'ultima possibilità per ottenere i biglietti gratuiti sarà domani 18 febbraio alle 16:00 sull'Hub eventi di Tixr. E le sorprese non finiscono qui: Kristian Nairn (DJ set esclusivo!) e i Wind Rose, direttamente dall'Italia con il loro inconfondibile metal, si uniranno ai festeggiamenti!