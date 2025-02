WWE 2K25 avrà quasi 300 personaggi giocabili, ecco l'elenco completo dei wrestler presenti al lancio

WWE 2K25 avrà un roster di personaggi giocabili davvero immenso e con la data di uscita che si avvicina a grandi passi è possibile stilare un elenco di tutti i wrestler in attività, le leggende e i manager che potremo utilizzare.

Parliamo di una lista di quasi 300 personaggi suddivisi tra RAW, Smackdown, NXT e l'immancabile gruppo di wrestler leggendari e una manciata di manager. Il numero totale supera anche questa soglia se si includono le varianti (come ad esempio, quelle di The Undertaker e Shawn Michaels basate su vari periodi della lunga carriera), che non sono comprese nell'elenco qui sotto, nonché tutti i lottatori che arriveranno dopo il lancio sotto forma di DLC a pagamento.