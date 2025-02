Il lancio di Avowed su PC, Xbox e Game Pass è alle porte, vediamo data e orario in Italia

Come possiamo vedere dall'immagine nel post qui sotto. In Italia sarà possibile iniziare a giocare dalle 19:00 di domani, martedì 18 febbraio , a prescindere dalla vostra piattaforma di riferimento. Se avete già preacquistato il gioco tramite Steam, Windows Store o Xbox Store è disponibile da tempo il preload dei file di gioco, in modo da arrivare preparati al lancio.

Cos'è Avowed

Nel frattempo, se siete ancora inedicisi se questo gioco faccia al caso vostro o meno, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Avowed. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un action GDR realizzato da Obsidian Entertainment (gli autori di Pillars of Eternity, Fallout: New Vegas e molti altri giochi di ruolo di grande successo) ambientato nelle Terre Viventi, un'isola misteriosa ricca di avventure e pericoli.

Noi vestiremo i panni di un emissario del regno di Aedyr inviato per indagare su una piaga misteriosa chiamata "Dreamscourge", che corrompe la terra, gli animali e le persone, trasformandoli in creature fungine chiamate "Dramthrall". Durante il corso dell'avventura saremo chiamati a prendere decisioni che influenzeranno la trama e il mondo di gioco. Lato gameplay, Avowed propone una visuale in prima persona e una grande libertà di approccio, con la possibilità di specializzare il nostro ambito sotto vari ambiti, come il corpo a corpo, la magia e la furtività.