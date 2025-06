Lanciato il Pacchetto Dunk & Destruction per WWE 2K25 con Shaquille O'Neal, Tyrese Haliburton e Jalen Brunson

2K Games ha annunciato il lancio del Pacchetto Dunk & Destruction , secondo DLC con nuovi personaggi per WWE 2K25 , che unisce i mondi del wrestling e del basket. Tra i protagonisti spicca Shaquille O'Neal , leggenda NBA, quattro volte campione e icona pop, che con i suoi 2,16 metri di altezza è perfetto per il ring WWE, dove ha già fatto diverse apparizioni. Con lui anche Tyrese Haliburton, due volte All-Star e miglior assist-man del 2024, reduce dalla storica finale NBA con gli Indiana Pacers, e Jalen Brunson, capitano dei Knicks, che ha sfidato Haliburton nei playoff e anche a WWE SmackDown.

Accanto alle stelle NBA ci sono due mostri sacri del wrestling: Abyss, noto per i suoi incontri estremi e per l'arma "Janice", e The Great Khali, primo campione mondiale WWE nato in India, celebre per la sua potenza e per la sua statura imponente.

Il pacchetto include inoltre 30 nuove mosse, oggetti come il pallone da basket e "Janice", e carte La mia FAZIONE per ogni nuovo personaggio. Il pacchetto è disponibile per l'acquisto singolo ed è incluso nel Season Pass di WWE 2K25, nel Ringside Pass, e nelle edizioni The Bloodline Edition e Deadman Edition.

In parallelo arrivano nuovi contenuti per La mia FAZIONE: il Mercato Token Ametista (dal 23 giugno), un pacchetto carte Bloodline (dal 26 giugno), e le nuove arene Crown Jewel e WrestleMania 41. Le missioni del Capitolo 3 e gli oggetti sbloccabili su The Island, che includono una nuova versione robotica esclusiva di Cody Rhodes, Firefly Funhouse Alexa Bliss, il personaggio giocabile della bambola Lily, e Nikki Cross '23, saranno disponibili esclusivamente su PS5 e Xbox Series X|S. L'arena di WrestleMania 41 sarà inoltre disponibile per i giocatori che hanno acquistato il WrestleMania 41 Pack o l'edizione The Bloodline.