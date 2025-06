Death Stranding 2: On the Beach carica così velocemente che nemmeno te ne accorgi

PS5 ha tempi di caricamento veramente rapidi (così come Xbox Series X | S e qualsiasi computer con un valido SSD, ovviamente) e sin dal lancio è stato uno degli elementi più pubblicizzati da Sony, al punto da diventare qualcosa di veramente scontato: ogni tanto però è bene ricordarlo e apprezzare quei videogiochi che veramente riescono a caricare ad altissima velocità, come Death Stranding 2: On the Beach .

I video dei caricamenti di Death Stranding 2: On the Beach

Come potete vedere nel video qui sotto condiviso da Okami13_ su Twitter, il caricamento di un salvataggio di Death Stranding 2: On the Beach è talmente veloce che in pratica non si riesce a vedere nemmeno la transizione in nero.

Ovviamente dipende anche dal luogo del caricamento, visto che certe aree potrebbero essere più dense di dettagli e quindi richiedere un attimo in più, ma Digital Foundry ha in precedenza già testimoniato che in media servono 1,2 secondi per accedere al gioco.

Un altro utente, usando il gioco in versione PS5 base, mostra quanto tempo serve per avviarlo e poi entrare nella partita: in soli 26 secondi si può passare dalla schermata Home della console al gioco attivo.

Ovviamente non è il primo videogioco di PS5, soprattutto tra le esclusive, a caricare così rapidamente (anche Marvel's Spider-Man 2 era molto rapido, ad esempio nel passaggio tra un personaggio e l'altro) ma si tratta di un ottimo risultato che sarà apprezzato da chi deciderà di giocare alla nuova avventura di Hideo Kojima.

Ricordiamo che Death Stranding 2: On the Beach sarà disponibile su PS5 in versione standard dal 26 giugno. Segnaliamo poi che nei crediti di Death Stranding 2: On the Beach c'è anche uno studio di Nintendo.