Nei crediti di Death Stranding 2: On the Beach c'è anche uno studio di Nintendo

La compagnia, con sede a Tokyo, era precedentemente conosciuta come Dynamo Pictures e ha lavorato a numerose produzioni, tra cui film e serie TV. In ambito videoludico ha curato le sequenze in computer grafica di Final Fantasy XIII-2 e il motion capture di titoli come NieR Replicant, Monster Hunter World e Persona 5, nonché al primo Death Stranding . Nel 2022 è stata acquisita da Nintendo , che ne ha cambiato il nome con l'obiettivo di "focalizzarsi sullo sviluppo di contenuti visivi che utilizzano le IP Nintendo".

Alcuni fan hanno notato che nei titoli di coda di Death Stranding 2: On the Beach compare anche Nintendo. Più precisamente, viene citata Nintendo Pictures , una sussidiaria della grande N specializzata nella produzione di sequenze in CG e nel motion capture.

Nintendo Picturs sta onorando gli accordi presi prima dell'acquisizione?

Naturalmente, Death Stranding 2: On the Beach non è un'IP Nintendo, ma ci sono diverse spiegazioni plausibili per il coinvolgimento dello studio nell'ultima opera di Hideo Kojima. La più probabile è che Nintendo Pictures stia semplicemente onorando un accordo preso con Kojima Productions prima dell'acquisizione. Questo spiegherebbe anche la partecipazione dello studio ad altri progetti esterni dopo il 2022, come l'anime Pretty Cure di Toei Animation.

Nintendo Pictures nei titoli di coda di Death Stranding 2: On the Beach

Un'altra ipotesi è che, pur essendo ora parte di Nintendo, la compagnia continui a offrire servizi anche a produzioni di terze parti. Questa possibilità è supportata dal sito ufficiale dello studio, che elenca i "servizi di riprese in motion capture" in una sezione distinta rispetto alla produzione di contenuti per le IP Nintendo.