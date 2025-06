Amazon: mouse da gaming Pro X Superlight 2 Lightspeed di Logitech è al minimo storico, sconto XL

Su Amazon, oggi, è presente una promozione che rappresenta una reale occasione per chi è alla ricerca di un nuovo mouse da gaming: il Pro X Superlight 2 Lightspeed di Logitech viene messo in maxi sconto del 40% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 107€ . Questo prezzo rappresenta il minimo storico per questo prodotto! Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o sfruttando il box prodotto qui in basso: Logitech è un'azienda leader nel settore: un punto di riferimento che ormai da tanti anni garantisce qualità e affidabilità nei suoi prodotti dedicati al gaming e agli accessori informatici. Anche questo mouse ne è un esempio.

Le caratteristiche del Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED

Questo dispositivo targato Logitech, dunque, combina prestazioni professionali con un design ultraleggero, il peso, infatti, si attesta sui 62 grammi, tra i più leggeri dell'intera categoria. Ideale per le sessioni di gaming prolungate.

Dotato di connettività Lightspeed wireless, garantisce una latenza estremamente bassa e una connessione stabile oltre ad una precisione perfetta per ogni tipologia di gioco: dagli sparatutto agli RTS. Funziona a batteria con un'autonomia di circa 95 ore. Si tratta di scelta ottimale per chi è alla ricerca di un mouse funzionale per il gaming ma anche per attività lavorative e più "casual", perfetto per essere portato in ufficio.