Nintendo annuncia l'acquisizione di Dynamo Pictures: diventerà Nintendo Pictures

Nintendo ha annunciato l'acquisizione di Dynamo Pictures, una piccola azienda giapponese che si occupa prevalentemente di filmati in CG e che verrà ribattezzata per l'occasione Nintendo Pictures.

A poche ore dal reveal della data di uscita di Bayonetta 3, arriva dunque dalla casa di Kyoto un altro interessante aggiornamento, in questo caso sul piano prettamente produttivo.

L'acquisizione verrà finalizzata a ottobre e l'obiettivo di Nintendo è quello di fortificare le divisioni che si occupano appunto di contenuti visuali per i giochi appartenenti ai vari franchise esclusivi.

In passato Dynamo Pictures ha realizzato i filmati in CG di Metroid: Other M per Nintendo Wii: una collaborazione che ha evidentemente lasciato un ottimo ricordo fra i dirigenti della compagnia nipponica.

Immaginiamo a questo punto che la neonata Nintendo Pictures verrà impiegata per la creazione di altri contenuti simili per i giochi in arrivo o magari di cortometraggi animati come quelli che hanno visto protagonista Kirby.