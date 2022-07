Company of Heroes 3, live trailer e video diario per lo strategico

Company of Heroes 3 è protagonista di un coinvolgente live trailer dall'ambientazione nordafricana e di un video diario focalizzato sui contenuti post-lancio per lo strategico sviluppato da Relic Entertainment.

In uscita su PC il 17 novembre, Company of Heroes 3 si pone come l'episodio più vasto e ambizioso della serie, caratterizzato da un gameplay di grande spessore e dall'introduzione di tanti elementi inediti per quanto concerne fazioni, unità e gruppi tattici internazionali.

"Gioca secondo il tuo ritmo nelle modalità campagna e schermaglia prima di gettarti nella mischia del multiplayer", si legge nella sinossi del gioco. "Scopri storie mai narrate prima nell'incredibile teatro di guerra del Mediterraneo, con ambienti distruttibili di ultima generazione."

Come saprete, abbiamo provato la mappa in Nord Africa di Company of Heroes 3 e siamo rimasti colpiti dalla solidità delle meccaniche, molto ben collaudate, nonché dalle novità apportate dal motore fisico ridisegnato.

Aspetti che Relic Entertainment intende valorizzare, come si vede nel video diario, attraverso un supporto post-lancio particolarmente ricco, fatto di aggiornamenti, DLC ed espansioni in grado di ampliare l'esperienza di base per gli anni a venire.