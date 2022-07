Company of Heroes 3: data di uscita annunciata ufficialmente, pre-order disponibili

Sega e Relic Entertainment hanno annunciato la data di uscita di Company of Heroes 3. Il nuovo capitolo della serie strategica sarà disponibile su PC a partire dal 17 novembre 2022.

Company of Heroes 3 promette di offrire la più grande e profonda campagna single player mai realizzata nella storia del brand. Ci saranno quattro fazioni giocabili al lancio e due esperienze single player uniche, con la Italian Dynamic Campaign e la North African Operation. Quest'ultima è caratterizzata da un'esperienza single-player più tradizionale e incentrata sulla narrativa.

Coloro che non vedono l'ora di giocare a Company of Heroes 3 non dovranno attendere fino a novembre: tramite il sito ufficiale a questo link potrete iscrivervi al programma di feedback della community di Relic e giocare la Mission Alpha, che sarà disponibile su Steam per una settimana, dal 12 al 19 luglio 2022.

I giocatori potranno pre-ordinare Company of Heroes 3 sul portale CompanyOfHeroes.com e ricevere alcuni oggetti bonus al lancio. La Digital Premium Edition include il DLC Devil's Brigade, che include una serie di oggetti cosmetici basati sulle prime unità di elite della Seconda Guerra Mondiale.

Company of Heroes 3, la Premium Edition

La Premium Edition retail include il DLC Devil's Brigade, uno steelbook, una medaglia al servizio, una bussola tascabile, un libro da collezione e molto altro ancora. Le edizioni Premium inoltre daranno l'accesso alla prima espansione di Company of Heroes 3, in arrivo su Steam nel 2023.[embed yt=

