Cuphead - The Delicious Last Course ha superato il milione di unità vendute

L'attesa per nuovi contenuti di Cuphead era tanta, forse solo superata dai nuovi livelli di Hollow Knight. Per questo motivo non sorprende che Cuphead - The Delicious Last Course, la prima espansione del instant classic del 2017, ha già venduto oltre 1 milione di unità in tutto il mondo.

Cuphead - The Delicious Last Course è uscito il 30 giugno per Nintendo Switch, PC, Xbox One e PlayStation 4 (e attraverso la retrocompatibilità anche su X|S e PS5) e ha mantenuto tutto lo stile e soprattutto tutte le complessità dell'opera di base. Ma lo sapevate già avendo letto la recensione di Cuphead - The Delicious Last Course, vero?

L'immagine con la quale Studio MDHR festeggia il milione di copie di Cuphead - The Delicious Last Course

In poco meno di due settimane sono stati 1 milione i coraggiosi che si sono fiondati nuovamente ad aiutare Mugman e Cuphead nelle loro folli avventure. Potere del passaparola e della recente serie Netflix, probabilmente.

"Questo traguardo è stato raggiunto persino più velocemente di quanto facemmo col gioco originale," ha sottolineato Maja Moldenhauer, Studio Director e Executive Producer di Studio MDHR. "Siamo felici oltremisura. E non ci sono parole per descrivere quanto siamo grati, ma nonostante questo diciamo ai fantastici giocatori di Cuphead di tutto il mondo: grazie dal profondo del nostro cuore."