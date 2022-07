Company of Heroes 3, abbiamo provato la mappa in Nord Africa, presto disponibile per tutti!

La pausa, naturalmente assente in multiplayer, è un'opzione che non abbiamo utilizzato spesso, ma che in quei due o tre casi è stata a dir poco essenziale, se non provvidenziale. C'è così tanto da tenere sott'occhio, a partire dalla morfologia del terreno che influisce sullo spostamento delle truppe meccanizzate, ora dotate di punti deboli e rinforzati, proprio come nella realtà, che richiederanno un ri/posizionamento continuo per avere la meglio durante le battaglie.

Era da tanto che non giocavamo a Company of Heroes, serie che riteniamo una delle più importanti e riuscite nel campo degli strategici in tempo reale, ma di cui nel tempo avevamo dimenticato le eccezionali sfumature tattiche, l'azione viscerale, l'intensità del quadro strategico. E rispetto ai due giochi precedenti gli sviluppatori hanno alzato ulteriormente la pressione, grazie anche all'inclusione di un pulsante dedicato alla pausa tattica che ci permetterà di ricapitolare la situazione e impartire ordini con più tranquillità.

Non è tutto deserto! Oltre alle trincee degli inglesi, la mappa di questa prima missione di Company of Heroes 3 presenta anche diverse strutture e un piccolo centro abitato verso il quale potremo testare la potenza della nostra artiglieria. Uno dei punti di forza di questo seguito è infatti la rinnovata simulazione fisica che regolerà esplosioni e crolli degli edifici, che ora verranno distrutti in modo più dinamico, progressivo e realistico che in precedenza, arricchendo tanto il gameplay che lo spettacolo offerto. Ad aiutare a tenere alta l'adrenalina e l'effetto cinema, un impianto sonoro strutturato, polifonico, davvero di primissima categoria. Lo stesso però (ancora) non si può dire della grafica che non ci è sembrata poi tanto diversa dal secondo gioco della serie, anche se i 1080p che ci sono stati imposti durante la prova non hanno certo aiutato.

Buon strategico non mente

Company of Heroes 3: un full di mezzi alleati in uso nel mediterraneo

Ma dannazione se ci siamo divertiti, e che tensione! Company of Heroes 3 sembra riprendere le migliori meccaniche del primo amatissimo gioco per unirle alle idee più apprezzate del secondo, in modo da creare il Company of Heroes definitivo. È davvero difficile trovare un altro strategico in tempo reale (ora con la possibilità di mettere in pausa!) in grado di restituire battaglie così drammatiche e realistiche. Nel gioco Relic ti affezioni alle singole unità come nei giochi dalla scala più ridotta, ma in scenari di guerra dal respiro ben più ampio di quanto ti aspetteresti.

È strategia pura, è divertimento assicurato, e se tutto andrà come previsto anche competitività assoluta. I camion ambulanza che risollevano da terra la fanteria, le esplosioni dell'artiglieria nemica che s'avvicina, i carri che saltano tra le dune con le truppe arroccate sopra, le corse sotto i proiettili per raggiungere il palazzo dall'altro lato della ferrovia... puro spettacolo. E non dimentichiamoci che questo sarà il Company of Heroes con più contenuti al lancio, tra cui quattro diverse fazioni principali: americani, inglesi e tedeschi, quest'ultimi divisi in Wehrmacht e Afrikakorps.