Returnal: versione PC suggerita da Steam

L'aggiornamento delle lingue supportate su Steam hanno suggerito che Returnal per PS5 potrebbe presto arrivare su PC o che, quantomeno, è in uno stato avanzato di lavorazione.

Returnal su Steam ha ancora un nome in codice: Oregon. Il sito SteamDB ha registrato alcuni movimenti molto recenti. Più precisamente, il 7 luglio sono state aggiunte diciannove nuove lingue agli obiettivi di gioco.

Di Returnal su PC si parla da ormai molti mesi. Le prove della sua esistenza vanno moltiplicandosi. La prima è sicuramente la presenza nella fuga di notizie di GeForce Now, le cui informazioni si sono rivelate affidabilissime in più di un'occasione.

Del resto la strategia di Sony di espansione nel mercato PC è ormai chiara, sia nel software che nell'hardware. I giochi PlayStation su PC vanno moltiplicandosi e ce ne sono già diversi di annunciati in arrivo nei prossimi mesi, compresa la revisione di The Last of Us 1.

Uno sparatutto in terza persona roguelike come Returnal sarebbe perfetto per la piattaforma.