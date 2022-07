Netflix: sarà Microsoft a gestire la pubblicità sulla piattaforma

Microsoft si occuperà di gestire la pubblicità su Netflix, nell'ambito degli abbonamenti a prezzo ridotto che prevedono appunto l'inclusione di annunci pubblicitari durante la visione dei contenuti della piattaforma.

Si parlava di una possibile collaborazione con Google per il Netflix a basso costo con pubblicità, e in effetti la casa di Redmond ha dovuto battere questo temibile avversario nonché Comcast per ottenere il contratto con il colosso dello streaming.

"Microsoft ha dimostrato di possedere la capacità di supportare tutte le nostre esigenze pubblicitarie: lavoreremo insieme per costruire una nuova offerta con inserzioni promozionali", ha dichiarato Netflix in una nota.

"Non solo: Microsoft ha messo a disposizione la flessibilità necessaria per innovare nel tempo sia gli aspetti tecnologici che quelli relativi alle vendite, garantendo contestualmente un'eccellente protezione della privacy per i nostri abbonati."

Ad ogni modo, la sottoscrizione a basso costo con pubblicità non sembra ancora essere dietro l'angolo: Netflix e Microsoft avranno molto lavoro da fare prima di lanciare questo tipo di offerta, che si stima farà il proprio debutto verso la fine dell'anno.

Non è ancora chiaro quale sarà il prezzo del nuovo abbonamento con inserzioni pubblicitarie. Allo stato attuale, le sottoscrizioni partono da un minimo di 7,99€ al mese.