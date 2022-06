Netflix a basso costo con pubblicità: possibile collaborazione con Google

Netflix sembra intenzionata a fare sul serio sul possibile nuovo abbonamento economico con pubblicità integrate, tanto che il Co-CEO della compagnia, Ted Sarandos, è andato all'evento Cannes Lions per discutere con possibili partner della questione, tra i quali spiccherebbe Google.

Non c'è ancora nulla di ufficiale ma la decisione di lanciare un nuovo tier di abbonamento a prezzo più basso, compensato dalla presenza di pubblicità, è praticamente un'intenzione ufficiale da parte di Netflix, come riferito anche agli azionisti, con notizie che vorrebbero il piano già disponibile forse entro la fine del 2022.

Il "no comment" di Netflix sul lancio dell'abbonamento va dunque messo in prospettiva: di fatto Sarandos era presente a Cannes Lions, come riferito da CNBC, con il sito che ha anche riferito degli incontri fatti dal co-CEO di Netflix. Si parla in particolare di Comcast/NBCUniversal e Roku, ma soprattutto di Google.

Netflix, il logo

I primi due sarebbero partner chiaramente orientati verso una conoscenza profonda nella distribuzione di contenuti televisivi con anche la presenza di spazi pubblicitari, ma per quanto riguarda l'advertising in senso tecnico la collaborazione più interessante potrebbe avvenire con Google.

In ogni caso, attendiamo eventuali sviluppi sulla questione, mentre l'idea dell'inserimento delle pubblicità per abbassare i prezzi e contrastare il calo di abbonati potrebbe essere adottata presto anche da altri attori nell'ambito dello streaming video, come Disney+.