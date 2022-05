Netflix potrebbe introdurre le pubblicità già alla fine del 2022, per il report di NYT

Secondo un nuovo resoconto del New York Times, Netflix sarebbe intenzionata ad aggiungere un nuovo abbonamento a costo ridotto con la presenza di pubblicità. Il tutto - ed è questa la parte ancora non nota - dovrebbe essere reso disponibile entro la fine del 2022.

Il resoconto della testata americana spiega che i dirigenti hanno detto ai dipendenti che questo nuovo tipo di abbonamento dovrebbe arrivare negli ultimi tre mesi dell'anno. Da tempo si parlava di questa possibilità, ma molti non credevano che sarebbe stata introdotta già durante il 2022.

Squid Game, uno dei più grandi successi di Netflix

L'introduzione di questo servizio in abbonamento a prezzo ridotto ha ovviamente lo scopo di attirare su Netflix nuovi e vecchi spettatori. La compagnia ha infatti perso parecchi iscritti nell'ultimo trimestre. Inoltre, negli ultimi anni vi sono sempre più avversari a livello mondiale, come Disney+, Amazon Prime e, negli USA, HBO Max, Hulu e Paramount+, che crescono offrendo sempre più prodotti di punta, come il recente Halo di Paramount+.

Come sempre, ricordiamo che si tratta di un report. La fonte è certa, ma è possibile che Netflix decida di cambiare i propri piani nel corso dei prossimi mesi, anticipando o ritardando l'introduzione di queste novità. Diteci, sareste interessati a un abbonamento Netflix a costo ridotto ma con pubblicità?