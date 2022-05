Halo, la serie TV: la recensione dell’episodio 1x07 Inheritance

Temevamo che sarebbe successo. Dopo averlo messo ai margini negli ultimi due episodi, la serie TV di Halo di trasferisce sul pianeta di Madrigal. Una scelta forse inevitabile per l'evoluzione della storia, ma che, come vedremo nella recensione dell'episodio 1x07 della serie TV di Halo, Inheritance , avremmo preferito fosse stata gestita meglio.

Monotematico

Kwan Ha è il personaggio più insopportabile della Serie TV di Halo

Questo episodio, infatti, è totalmente monotematico. Finora la serie di Paramount+ aveva gestito il peso delle storie raccontate a seconda della situazione e delle esigenze, ma non si era concentrata su di un unico filone nemmeno quando c'era da presentare Master Chief o Cortana.

In questo caso, invece, la produzione ha scelto di concentrare i canonici 50 minuti dell'episodio 7 (su 9) sulla storia di Kwan Ha e di Madrigal. Avevamo lasciato la giovane ribelle alla mercé dell'ex spartan Soren, indeciso se mantenere la parola data a John-117 e quindi di proteggere la ragazza o se assecondare il proprio istinto di pirata e approfittare della situazione per fare più soldi possibile.

A complicare le cose c'è Vinsher Grath (Burn Gorman), il nuovo governatore di Madrigal, che è intenzionato a eliminare tutti i rimasugli della resistenza che faceva capo al padre di Kwan.

Si tratta, quindi, di un episodio incentrato su questo pianeta periferico, ma che, finalmente, ci consente di capire come mai la serie TV sia iniziata (e probabilmente si concluderà) proprio qui. Sfortunatamente, però, la scelta di mettere in pausa per una settimana le vicende di Master Chief, della Halsey e dei Covenant per concentrarsi esclusivamente sui personaggi più deboli dello show non è vincente.