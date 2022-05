Trek to Yomi, trailer di lancio per il gioco diretto da Leonard Menchiari

Trek to Yomi, l'interessante action game diretto dall'italiano Leonard Menchiari, si mostra con l'immancabile trailer di lancio, pubblicato da Devolver Digital in concomitanza con l'uscita del gioco su PC, PlayStation e Xbox.

Come abbiamo avuto modo di riportare nell'intervista a Leonard Menchiari, Trek to Yomi si ispira alle opere di Akira Kurosawa e prova a riprodurre quel tipo di stile visivo, con il risultato di una grafica davvero peculiare.

Nel gioco ci troveremo a vestire i panni di un samurai alle prese con numerose e impegnative battaglie, da affrontare rigorosamente a colpi di katana nell'ambito di un sistema di combattimento non banale e diverso dal solito.

Come saprete, Trek to Yomi è disponibile su Xbox Game Pass ed è dunque possibile scaricarlo senza costi aggiuntivi per gli abbonati al servizio Microsoft.