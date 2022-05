Medieval Dynasty arriverà su PS VR2, ma prima su Meta Quest 2

Render Cube, autori di Medieval Dynasty, hanno svelato che il gioco sarà pubblicato anche su Meta Quest 2 e a seguire su PS VR2, la piattaforma per la realtà virtuale di Sony PlayStation, che sarà compatibile con PS5.

L'informazione è stata condivisa durante un'intervista con il sito polacco ISBTECH. Lo sviluppatore ha confermato di essere al lavoro sulla versione Meta Quest 2 di Medieval Dynasty e solo dopo il completamente di questa lavorerà alla versione PS VR2.

Un campo di un villaggio di Medieval Dynasty

Il team ha anche affermato che i lavori su Medieval Dynasty per Meta Quest 2 sono a un quarto del totale. Ha anche spiegato che la versione VR del gioco sarà diversa da quella base per PC, ma le meccaniche principali saranno le stesse. Non abbiamo informazioni su una data di uscita.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Medieval Dynasty è un simulatore medioevale che si affida alla combinazione di survival, elementi RPG e articolate meccaniche gestionali per regalare al giocatore un'appagante sensazione di crescita. Ed è questo il perno di un'esperienza che non manca di atmosfera e di fascino, ma che come molti altri titoli inciampa sulle proprie ambizioni. Alla complessità non corrispondono infatti in egual misura bilanciamento, qualità dei combattimenti e varietà delle situazioni, mancanze di un titolo che sulle prime appaga, ma rischia di annoiare presto."