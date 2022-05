Nintendo Switch Sports, in video il meglio della sfida fra Vincenzo e Luca

Nintendo Switch Sports è stato il terreno di gioco per la sfida infinita fra Vincenzo Lettera e Luca Porro, e abbiamo pensato bene di realizzare un video con i momenti migliori della live.

Nella recensione di Nintendo Switch Sports abbiamo parlato di come la selezione di discipline incluse nel pacchetto sia in grado di offrire tanto divertimento, specie quando le si affrontano in compagnia, e qui non si fa eccezione.

L'obiettivo di Nintendo è chiaramente quello di bissare il clamoroso successo di Wii Sports anche grazie all'ampia base installata di Nintendo Switch: scopriremo nelle prossime settimane si l'impresa gli sta riuscendo.

Vincenzo e Luca si sono dunque sfidati principalmente a colpi di pallavolo, tennis, bowling e calcio. Chi dei due si è distinto per bravura? E, soprattutto, quante risate si sono fatti?