Devolver Digital dice di non comprare i suoi giochi su Steam: sconti in arrivo a breve?

Devolver Digital ha detto al pubblico di non comprare i suoi giochi su Steam fino a giovedì mattina, a meno che non si abbia intenzione di prenotare Trek to Yomi. Anche se non viene detto in modo esplicito, è abbastanza probabile che la compagnia abbia suggerito che siano in arrivo degli sconti.

Precisamente, l'informazione è stata condivisa su Twitter tramite l'account ufficiale di Devolver Digital, che scrive: "Non comprate giochi di Devolver Digital su Steam fino a giovedì mattina a meno che non si tratti del preordine di Trek to Yomi. Fidatevi di noi."

Devolver Digital è una compagnia particolare e l'editore ha sempre avuto un approccio alternativo per quanto riguarda le comunicazioni con il pubblico. Di norma, una società promuoverebbe le proprie offerte al momento dell'avvio o le annuncerebbe in anticipo ma in pompa magna con un elaborato post sui social. Devolver Digital, però, non lavora in questo modo.

La lista di titoli che potrebbero finire in offerta è lunga e include nomi di alto livello come Inscryption, Gris, Death's Door e Loop Hero, ma anche i più recenti Shadow Warrior 3 e Weird West. Vi ricordiamo infine che Trek to Yomi sarà disponibile oggi su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e sarà anche incluso in Xbox Game Pass.