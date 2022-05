Thymesia, il provato di un soulslike che ha qualcosa di interessante da dire

Oramai, parlare di giochi ispirati alle opere di Miyazaki non ha più grande effetto, visto che anche i giochi più improbabili e facenti parte di generi con decenni sulle spalle vengono in un modo o nell'altro ricollegati ai souls (chi ha detto Hollow Knight ?).

In arrivo direttamente da Taiwan, il prossimo 9 agosto avremo la possibilità di mettere le mani sulla versione completa di Thymesia, un nuovo gioco di ruolo d'azione che, come un po' tutti, prende grande ispirazione dal mondo dei souls-like .

Alchimia e malattia

Corvus, protagonista di Thymesia

Partiamo dal contesto. Thymesia ci porta in un mondo dal sapore fantasy gotico, in un regno che ha ottenuto grande potere nel corso del tempo grazie alle proprie conoscenze alchemiche. Nel mentre i vicini perivano tra epidemie e contagi, nelle regioni che andremo a esplorare l'alchimia ha permesso di tramutare ogni malattia in una cura.

Questo potere, però, ha probabilmente un lato oscuro, visto che infine anche su questo regno si abbatte un morbo che non ha pietà per nessuno. Il nostro protagonista, Corvus, ha la risposta al problema, ma è perduta nei suoi ricordi, oramai inaccessibili per un motivo che supponiamo sarà ben più interessante di una banale amnesia. In cerca di risposte, parte per un viaggio che non farà altro che far sorgere nuove domande.

Sin dall'inizio del nostro provato ci vengono proposti - sotto forma di classici fuochi fatui bianchi in stile souls - vari oggetti con i quali interagire, precisamente messaggi, diari, manifesti e via dicendo, il cui scopo è darci un'idea di quello che sta succedendo. Non sappiamo se Thymesia punterà soprattutto su una trama sibillina in stile souls o se avrà un avanzamento più chiaro e lineare, ma per certo l'obiettivo del team è dare al giocatore tante piccole informazioni su quanto accade nel mondo di gioco, il che potrebbe aiutare a caratterizzare l'ambientazione.

Precisiamo che la demo è molto breve e ci permette di vedere giusto qualche vicolo di una cittadina sporca e allo sbando, quindi è difficile per ora giudicare la qualità dell'ambientazione. Possiamo dire però che a livello tecnico non crediamo dovremo aspettarci troppo da Thymesia, visto che il livello di dettaglio non è elevatissimo. Sarà più importante capire se nella versione finale il gioco sarà stabile: nella demo il frame rate era altalenante. In un gioco d'azione si tratta di un problema serio.