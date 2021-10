Medieval Dynasty: la recensione del survival con elementi RPG e un'articolata componente gestionale

Nei dintorni non ci sono solo rami, pietre e tronchi con cui costruire i primi utensili. Proprio lì vicino c'è la casa di zio Iordan, il villaggio di Gostovia, una fiorente comunità che si affaccia su un lungo fiume e ci accoglie all'inizio di un'esperienza che mescola meccaniche di sopravvivenza abbastanza complesse da comprendere la disidratazione, un pizzico di gioco di ruolo e una complessa dimensione gestionale. Purtroppo non tutto gode della stessa cura, ma la carne al fuoco è comunque tanta, come abbiamo avuto modo di verificare con la recensione di Medieval Dynasty .

Le opzioni di creazione della partita consentono di disattivare incursioni, eventi imprevisti, sete, fame, limite di peso e diverse altre opzioni. Ci sono inoltre selettori a scorrimento che permettono di aumentare o diminuire parametri come durata delle stagioni, risorse richieste dai nostri popolani, salute dei nemici, tasse da pagare per ogni edificio, esperienza guadagnata, punti dinastia e punti tecnologia, necessari per costruire nuovi edifici e sbloccare progetti.

Detto questo, la difficoltà non è punitiva, a partire dalle dinamiche survival per arrivare a quelle gestionali. Aggirare l'economia del titolo non è particolarmente complicato e le risorse sono abbondanti. Anche per questo consigliamo di prestare parecchia attenzione alle variabili personalizzabili della partita che consentono di aggiungere un po' di pepe all'esperienza. D'altronde si tratta di un titolo esclusivamente single player che rischia di perdere mordente, complice un comparto narrativo esile, sacrificando dimensione survival e difficoltà generale.

Qui, tra l'altro, troviamo una valanga di abilità in cui spendere i punti esperienza guadagnati. In gran parte si parla dell'efficacia nella raccolta delle risorse, al combattimento e alla robustezza degli strumenti che costruiamo, ma vi sono anche capacità diplomatiche e speciali come la possibilità di richiamare il cavallo con un fischio e il furto, scorciatoia potenzialmente utile nelle prime fasi di gioco. Non manca inoltre una lunga lista di note che spiegano come affrontare un gioco che nelle battute iniziali sembra piuttosto elementare, comprese le missioni introduttive che ci guidano alla raccolta risorse e alla costruzione di un primo rifugio, ma si fa sempre più impegnativo pretendendo molto tempo e una buona dose pazienza.

La combinazione tra survival e medioevo non è nuova, ma assume una dimensione diversa nel titolo Render Cube che si propone come un vero e proprio simulatore di vita medievale con meccaniche di sopravvivenza articolate, interazioni con i personaggi non giocanti, una storia, una regione open world con diversi insediamenti, un regnante, costruzione, commercio e una dimensione gestionale che sfocia nel city builder . Dalla raccolta dei primi rami per costruire un primo rifugio di legno e cannicci, si arriva infatti all'edificazione di un'intera città, con lavoratori a cui affidare produzione, campi, bestiame e via dicendo.

Gameplay

Il primo focolare domestico di Medieval Dynasty non si scorda mai

Il lungo percorso per creare vera e propria dinastia parte dalla benevolenza dei cittadini della fiorente Gostovia dove ci vengono concessi il permesso di costruire una prima casa, sulla quale dovremo pagare le tasse, e dove inizia la nostra ricerca nel passato di zio Iordan mentre ci destreggiamo nella raccolta risorse, nella caccia e nella sopravvivenza a branchi di lupi, briganti e intemperie. Nel frattempo, però, accumuliamo livelli che ci permettono di specializzare il nostro personaggio.

Ogni attività garantisce punti esperienza che permettono non solo di rafforzare il nostro alter ego ma di espandere le conoscenze tecnologiche che includono ben 68 strumenti tra armi e utensili oltre a segherie, mercati, fabbri, campi e abitazioni che sono necessarie per mantenere in salute la popolazione e accrescere la manodopera. D'altronde per quanto l'azione in prima persona resti sempre importante, si incastra sempre più nelle dinamiche gestionali che arrivano a permetterci di gestire singolarmente diverse decine di individui, tutti elencati in un'apposita sezione del menù che ci informa anche di caratteristiche come età, umore, professione e, cosa più importante di tutte, abilità specifiche. Ci sono poi sezioni dedicate agli edifici, ai campi, al bestiame e al fabbisogno degli abitanti, riassunto anche in breve tra le statistiche generali che ricapitolano reputazione dinastica, tasse complessive affiancate da eventuali debiti, numero di lavoratori e fase di sviluppo del nostro insediamento.

La componente gestionale di Medieval Dynasty consente di creare e governare una piccola città medievale

Ma per quanto il passare del tempo e la crescita di personaggio e insediamento siano il cuore dell'esperienza, non è il caso di trascurare gli elementi secondari come imprevisti, attacchi e difficoltà, rilevanti per mantenere elevata la sfida e dare credibilità al contesto medievale. Ci costringono però a mandare giù qualche boccone amaro. Le scorribande dei briganti, tanto per cominciare, sono fondamentali per dare quel pizzico di pathos all'esperienza, ma sono davvero difficili da apprezzare, a causa di un sistema di combattimento decisamente rozzo. Inoltre la dimensione RPG, come anticipato, è in buona parte apparenza, escludendo l'evoluzione delle caratteristiche del personaggio. Gli spunti ci sono, comprese un sacco di opzioni di testo, abilità di furto e un filone narrativo che sulle prime ha anche qualche spunto interessante e arriva a includere missioni per il re per accrescere la reputazione. Ma tra ripetitività e scarsa profondità diventa presto chiaro come non si tratti di aspetti portanti dell'esperienza.

L'obiettivo è quello di creare una dinastia, ma tutto è diluito nella dimensione gestionale che si fa dominante e può risultare piuttosto faticosa da gestire. Benché gli abitanti si aggirino per le strade, lavorino nei campi e in alcuni casi si ricordino anche di accendere una lanterna per girare di notte, il giocatore si trova a dover gestire quasi ogni aspetto della vita e del lavoro di una manovalanza dall'autonomia decisamente più limitata rispetto quella a cui siamo abituati nei gestionali moderni di buon livello. Tra l'altro i cittadini non sono solo scarsamente autonomi e reattivi, ma sono anche poco credibili e vanno a minare le aspirazioni simulative del titolo. Manca infatti quella scintilla fondamentale per dare spessore e realismo al mondo, una volta scemata la suggestione iniziale garantita da un'atmosfera efficace. Una dimensione che si infrange sul grugno privo di espressione di popolani che oltre a dover essere guidati per mano, rendendo un po' troppo macchinosa la componente micro-gestionale, sono ben poco credibili nelle reazioni e nelle animazioni.