Focus Showcase: seguite con noi su Twitch l'evento dedicato a A Plague Tale: Requiem

Oggi, 23 giugno, alle 18:00 italiane, non perdete l'appuntamento con il Focus Showcase, l'evento organizzato da Focus Home Interactive e incentrato su A Plague Tale: Requiem, di cui per l'occasione verrà mostrato un gameplay trailer e annunciata la data di uscita. Seguite lo show in compagnia di Pierpaolo Grego e Francesco Serino sul canale Twitch di Multiplayer.it.

Il Focus Showcase andrà in onda sul canale YouTube di Focus Home Interactive alle 18:00 in punto. Come accennato in apertura, la redazione di Multiplayer.it seguirà e commenterà in diretta l'evento dal vivo sul nostro canale Twitch, che potrete raggiungere a questo indirizzo o tramite il player qui sopra.

A Plague Tale: Requiem sarà il protagonista del Focus Showcase e per l'occasione verrà finalmente annunciata la data di uscita e presentato un gameplay trailer inedito, che ci offrirà dunque un assaggio delle dinamiche di gioco della nuova avventura di Amicia e del suo fratellino Hugo. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile nel corso del 2022 per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch via Cloud. Inoltre al lancio sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.

In questo sequel Amicia e Hugo si spostano a sud, verso nuove regioni e vivaci città. Lì cercano di iniziare una nuova vita e di controllare la maledizione di Hugo. Ma "quando i suoi poteri si risvegliano, morte e distruzione tornano come un'orda di ratti famelici. Costretti di nuovo a fuggire, i due fratelli ripongono le speranze in un'isola che potrebbe racchiudere la chiave per salvare Hugo. Scopri il prezzo per salvare chi ami, in una disperata lotta per la sopravvivenza. Attacca dall'ombra o scatena l'inferno, superando nemici e sfide con armi, strumenti e poteri ultraterreni."