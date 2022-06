POCO F4 e POCO X4 GT presentati ufficialmente, ecco caratteristiche e prezzo

POCO F4 e POCO X4 GT sono stati presentati ufficialmente con caratteristiche e prezzo: i due smartphone saranno disponibili rispettivamente dal 27 giugno, a partire da 399,90€, e dal 4 luglio, a partire da 379,90€.

Equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 870 con processo produttivo a 7 nanometri, POCO F4 punta su frequenze di esercizio inedite per il brand, fino a 3,2 GHz. Il dispositivo è dunque particolarmente veloce, supporta i giochi di ultima generazione ed è dotato di un sistema di dissipazione a camera di vapore con LiquidCool Technology 2.0.

Parliamo inoltre del modello più sottile di sempre per POCO, con un display AMOLED E4 da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e touch sampling da 360 Hz per diminuire la latenza. La luminosità pari a 1.300 nits rende lo schermo dell'F4 brillante e ricco di contrasto, mentre il doppio altoparlante certificato Dolby Atmos aggiunge all'esperienza un suono di qualità.

La tripla fotocamera di POCO F4 è la prima da 64 megapixel con stabilizzatore ottico e include un obiettivo grandangolare da 8 megapixel e un obiettivo macro da 2 megapixel. La batteria da 4.500 mAh è dotata di ricarica turbo da 67W che impiega appena 38 minuti per ricaricare il dispositivo al 100% e offre 10 ore di autonomia nel gaming, 21 ore nella riproduzione video e 119 ore nella riproduzione musicale.

POCO F4

POCO X4 GT monta invece un chipset MediaTek Dimensity 8100 con processore avanzato TSMC da 5 nanometri, per alte performance e basso consumo energetico, RAM LPDDR5, ROM UFS 3.1 e il supporto alla tecnologia LiquidCool Technology 2.0 per il sistema di raffreddamento.

Il display vanta per la prima volta proporzioni 20.5:9 per la massima comodità e un pannello LCD True Display con temperatura dei colori dinamica, riduzione della luce blu fino al 30%, un miliardo di colori e la compatibilità con gli standard DCI-P3 per "contrasti più precisi e dettagli più ricchi".

La batteria da 5.080 mAh con ricarica veloce da 67W garantisce anche qui tempi rapidi, con 46 minuti necessari per il 100% e 6 minuti per una carica del 25% o 30 minuti per una carica dell'85%. La tripla fotocamera da 64 megapixel più ultra-grandangolare da 8 megapixel e macro da 2 megapixel promette scatti di elevata qualità.

POCO X4 GT

"I prodotti POCO di categoria flagship hanno sempre offerto performance best-in-class su tutti i fronti, e con il lancio di POCO F4 e POCO X4 GT, siamo sicuri di aver centrato ancora una volta l'obiettivo. Siamo davvero felici di avere a bordo i chipset Snapdragon® 870 e MediaTek Dimensity 8100", ha dichiarato Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global.

"Soddisfare gli standard più elevati per un'esperienza di intrattenimento di altissima qualità, mantenendo al tempo stesso un prezzo competitivo, questo è l'approccio che riassume l'esperienza POCO di categoria flagship."

Fedele alla loro natura di dispositivi dotati di tutti i punti di forza, POCO aggiunge un servizio in più sia a POCO F4 che a POCO X4 GT. Gli utenti potranno infatti usufruire del servizio post-vendita premium, che offre una riparazione gratuita dello schermo nei primi sei mesi dall'acquisto.

POCO F4

Disponibilità sul mercato italiano

POCO F4 sarà disponibile in tre colori: Night Black, Moonlight Silver, Nebula Green, a partire dal 27 giugno, in due varianti:



6GB+128GB: prezzo consigliato €399,90, acquistabile su po.co

8GB+256GB: prezzo consigliato €449,90, acquistabile su po.co e Amazon

POCO X4 GT sarà disponibile in tre colori: Silver, Black, Blue e in due varianti acquistabili su po.co e Amazon dal 4 luglio:



8GB+128GB: prezzo consigliato €379,90

8GB+256GB: prezzo consigliato €429,90

Ovviamente, non possono mancare i prezzi Early Bird: