Mega-CD: la Storia e i giochi dello sfortunato hardware SEGA

Insomma, se dal canto suo Nintendo non riuscì mai a uscire in tempo utile con una console che supportasse il CD, anche Sega non sembrava avere le idee chiarissime su cosa voleva realizzare. Annunciato nel 1991 al Tokyo Toy Show, il Sega CD si presentava come un add-on, pensato per aumentare le capacità tecniche del Mega Drive, da sole non sufficienti a gestire dei giochi che richiedessero caricamenti diretti da CD. Uscito lo stesso anno in Giappone, riscosse un buon successo iniziale ma vendite che iniziarono a calare in poche settimane. Nel 1992, il Sega CD uscì finalmente in Nord America e solo nell'aprile del 1993 arrivò anche in Europa col nome Mega-CD , mantenuto poi in tutti gli altri territori.

Quella di Sega sembrava quasi una corsa contro il tempo. Arrivare sul mercato con una console dotata di un lettore CD , per quanto sicuramente interpretabile come mossa per rimanere al passo coi tempi, era anche una scelta di marketing. Altrettanto importante era battere l'eterna rivale Nintendo sul tempo. Già dall'inizio degli anni '90, la casa di Super Mario aveva iniziato a discutere con Sony per la creazione di un Super Nintendo che supportasse il CD ma la storia ci insegna che da quella discussione ne derivò, con futuro dispiacere dell'azienda di Kyoto, la genesi di PlayStation . Successivamente, Nintendo provò a impiantare un progetto simile con Philips, ma l'unica cosa che ne uscì fuori fu una limitata serie di pessimi giochi con personaggi Nintendo sul Philips CD-i.

Portare il CD a tutti

Sega Mega Drive e Mega CD

Per quanto l'idea fosse sicuramente valida, attaccare un Mega-CD a un Mega Drive non era certo così banale come potrebbe sembrare: oltre al cavo per collegare tra loro le due console, era richiesto anche un cavo di alimentazione supplementare. Insomma, non si trattava di una console nuova e indipendente, ma un vero e proprio add-on per un Mega Drive. In America e in Europa, l'hardware finì col riscuotere poco successo, anche perché nel 1994 Sega già iniziava a concentrarsi sulla sua futura console, il Saturn, e quindi il tempo per questo curioso add-on era già terminato.

Il primo modello di Sega CD

Attenzione ai fraintendimenti, però, lo scarso successo dell'esperimento Sega non era certamente dovuto alla poca praticità dell'utilizzo, ma a due fattori ben più pressanti: il prezzo e il limitato parco titoli. Per esempio, da noi il Mega-CD viene inizialmente venduto, nell'estate del 1993, a un prezzo di circa 600 euro odierni. Una richiesta sicuramente importante per quella che era una periferica aggiuntiva rivolta a un pubblico piuttosto giovane come quello tipico a cui si rivolgeva Giochi Preziosi, all'epoca ancora distributore ufficiale di Sega in Italia. Vero anche che il Mega-CD arrivava sul territorio italiano con tre giochi inclusi - Sol Feace, Cobra Commando e una compilation con tre titoli Megadrive (Super Shinobi, Golden Axe e Streets of Rage) - ma insomma, nulla per cui strapparsi i capelli.

Il problema della disponibilità di titoli che finì col condannare il Mega-CD a una vita breve, invece, è da rintracciare proprio nell'iniziale diffidenza di Sega nei confronti del progetto stesso. Perfino la divisione americana della casa madre, per molto tempo, non ha avuto modo di mettere le mani su un prototipo funzionante, poiché - a quanto pare - dal Giappone si temeva che il dispositivo finisse nelle mani sbagliate. Conseguentemente, anche i kit di sviluppo per le software house che si erano impegnate a realizzare dei giochi arrivarono con discreto ritardo.

Non c'è quindi da stupirsi che, nel primo anno di vita del Mega-CD, molti dei titoli inizialmente disponibili erano semplici aggiornamenti di titoli Mega Drive già precedentemente disponibili (come Ecco the Dolphin), arricchiti da una colonna sonora CD o alcuni video in FMV. Di certo, non sufficienti a giustificare l'acquisto di un add-on già costoso di suo. All'iniziale barriera di prezzo del Mega-CD, poi, c'è da aggiungere il prezzo importante a cui venivano proposti i singoli giochi, che si aggirava intorno ai 100/130 euro odierni.

Mega Drive Sega CD (Modello 2)

In Italia, il 1994 segnò l'anno in cui Giochi Preziosi iniziava a distanziarsi progressivamente dal suo marketing martellante (ma efficace, visto che ancora tutti ricordiamo "ocio però!"). Tanto che nello scrivere questo articolo e sfogliando diverse riviste per console dell'epoca, con mia discreta sorpresa non sono riuscito a trovare una singola pubblicità cartacea per il Mega-CD, tantomeno di giochi. Il successivo add-on di Sega per il Mega Drive, il 32X, ebbe destino ancora più sfortunato, con un supporto limitato e sicuramente meno entusiasta di Giochi Preziosi.

Dal 1995 in poi, l'azienda milanese tagliò di parecchio il budget dedicato al marketing per le console, finendo per allontanarsi progressivamente da un mercato a cui non sembrava più interessata. Questi tagli finirono con il rendere la vita difficile sia al Saturn sia, specialmente, al Dreamcast. Insomma, in un periodo già non facile per Sega è mancato del tutto quello sforzo aggiuntivo di marketing di cui Mega-CD avrebbe avuto bisogno, posto che è ragionevole dubitare che sarebbe cambiato molto. Ma insomma, di certo i generici spot Giochi Preziosi non hanno aiutato, specie se paragonati alle pubblicità ben più dirette d'oltreoceano.