Dal codice di iOS 18.6 emerge un riferimento ai futuri AirTag 2, il lancio potrebbe essere vicino

Pare, però, che Apple abbia individuato una finestra di lancio autunnale per questa nuova serie e nuova generazione di prodotti. Gli AirTag sono dei dispositivi che permettono di effettuare un tracciamento di oggetti e altri device , utilissimi per chi, solitamente, risulta essere un po' distratto nella gestione e conservazione dei propri oggetti.

L'indiscrezione che arriva da iOS 18.6, dunque, suggerisce anche che per gli AirTag 2 non sarà necessario aspettare il rollout globale di iOS 26 ma inizieranno a funzionare già prima dell'arrivo del grosso update previsto per il sistema operativo.

Cosa aspettarsi da AirTag 2?

Le anticipazioni suggeriscono grandi miglioramenti, a partire dalla connettività. Grazie al chip UWB (Ultra Wideband) di seconda generazione, già visto negli iPhone 15, l'AirTag 2 potrebbe supportare la localizzazione degli oggetti fino a 60 metri di distanza, contro i soli 15 metri della versione attuale. Anche la sicurezza, con ogni probabilità, sarà al centro del nuovo modello.

Apple vuole rendere il dispositivo più resistente alle manomissioni, per evitare che venga usato in modo improprio. l'AirTag 2, inoltre, potrebbe introdurre avvisi per segnalare la batteria scarica. Questo dettaglio alimenta l'ipotesi che il nuovo AirTag possa avere una batteria ricaricabile. Tra le ultime novità in casa Apple segnaliamo anche le indiscrezioni sull'architettura dei prossimi iPhone.