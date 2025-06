Apple risponde alle critiche: con iOS 26 beta 2 l’interfaccia è meno trasparente

Il design Liquid Glass di iOS 26 è tra le principali novità, ma non tutti gli utenti hanno apprezzato particolarmente questo cambiamento. Diverse persone hanno infatti lamentato giochi di trasparenze eccessivi , talvolta confusionari e poco gradevoli alla vista. In particolare, il Centro di controllo era praticamente illeggibile, dato che gli elementi sottostanti erano troppo visibili, creando quindi confusione. Con la seconda beta le cose dovrebbero finalmente cambiare.

Come già anticipato, l'interfaccia è stata leggermente migliorata e resa più opaca per migliorare la leggibilità. Il menu overflow di Safari è stato riorganizzato, mentre gli invii di alert sono stati rivisti con una distinzione tra mittenti conosciuti e sconosciuti, attraverso badge blu e rossi . Inoltre, negli ultimi giorni è stata trovata anche una nuova suoneria , seppur inizialmente nascosta.

Con la seconda beta l'interfaccia legata al Centro di controllo è più opaca , di conseguenza gli elementi sottostanti sono meno visibili. Il risultato è un'interfaccia più ordinata e soprattutto più gradevole alla vista. Ad ogni modo, la nuova beta per sviluppatori riguarda iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 e visionOS 26. Tra qualche settimana queste beta dovrebbero essere disponibili pubblicamente, in modo da poter iniziare a scoprire le principali novità.

Le altre novità

Per quanto riguarda gli altri sistemi, sono stati apportati semplici bugfix e miglioramenti volti a offrire un'esperienza più godibile. Su macOS26, ad esempio, l'icona del Finder è stata rivista, insieme a un'interfaccia un po' più chiara e intuitiva. Lo stesso discorso vale per iPadOS 26, tvOS 26 e watchOS 26: possiamo aspettarci semplici miglioramenti, quindi nulla di estremamente rivoluzionario.

Se volete scoprire come accedere alla beta, in questo articolo vi spieghiamo tutti i procedimenti da seguire. Ad ogni modo, le novità di Apple per l'autunno sono diverse, tra musica senza interruzioni e acquisti semplificati; ve ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo.