Live Activities arrivano su iPad e Mac con iOS 26 e macOS Tahoe: cosa cambia davvero

Le Live Activities sono una delle novità più apprezzate degli ultimi anni su iPhone: permettono di visualizzare in tempo reale lo stato di un'app direttamente sulla schermata di blocco o nella Dynamic Island, come nel caso di un timer attivo, una consegna di cibo in arrivo o i risultati sportivi in diretta. Ora, con i nuovi aggiornamenti software annunciati alla WWDC 2025, questa funzionalità si espande anche a iPad e Mac, con modalità d'uso pensate su misura per ciascun dispositivo.

Su iPad, le Live Activities si integrano in un'innovazione attesa da tempo: i processi in background. Fino a oggi, infatti, iPadOS non permetteva a un'app di continuare a lavorare se non restava in primo piano, con evidenti limiti in termini di multitasking. Con iPadOS 26, tutto cambia: le app possono finalmente eseguire operazioni complesse, come l'esportazione di un video o un rendering, anche mentre l'utente sta facendo altro.